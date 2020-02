Coronavirus: Fontana, mia stretta collaboratrice contagiata, io negativo (2)

- Nonostante sia risultato negativo al test per il Covid-19, il presidente lombardo ha deciso comunque in via precauzionale di sottoporsi a una sorta di auto-isolamento. “Per due settimane cercherò di vivere in un auto-isolamento, che preservi tutte le persone che mi circondano. Oggi ho passato la giornata indossando la mascherina e continuerò a farlo, cosicché se mai dovessi positivizzarmi nei prossimi giorni, qualcuno non possa essere da me contagiato”, ha spiegato nella diretta Facebook Fontana, prima di indossare una mascherina. “Sono pronto a difendere tutti gli altri lombardi che verranno in contatto con me da ogni possibile intenzione, ma io mi auguro che ce ne sarà bisogno per poco tempo, perché sono convinto che con l’impegno che stiamo mettendo noi e con l’impegno che stanno mettendo tutti i cittadini nello spazio di pochi giorni riusciremo a rallentare la diffusione del virus e poi ad interromperla, in modo da continuare a vivere in maniera assolutamente tranquilla. Io comunque ce la metto tutta e sono fiducioso del lavoro che stiamo facendo”, ha concluso il presidente della Regione Lombardia. (Rem)