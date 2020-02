Coronavirus: Trump, a un certo punto potremmo decidere di fermare voli dall’Italia

- “Dipende da quello che succederà ma a un certo punto potremmo decidere di chiudere i voli in ingresso dall’Italia e dagli altri Paesi” che hanno un'epidemia di coronavirus. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando in conferenza stampa dell’emergenza legata a una possibile diffusione del Covid-19. Trump ha aggiunto che i voli in ingresso dai paesi con focolai di coronavirus come l'Italia sono strettamente controllati, ricordando che spera a breve di poter riaprire i confini ai voli dalla Cina.(Nys)