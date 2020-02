Coronavirus: Trump, per ora non prevediamo blocco ai voli da Italia o Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel momento giusto decideremo” se restringere i voli dalla Corea del Sud o dall’Italia. “Adesso non è il momento di decidere. Stiamo facendo analisi, per ora aspettiamo di capire gli sviluppi”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando in conferenza stampa dell’emergenza legata a una possibile diffusione del Covid-19 negli Stati Uniti. Trump ha aggiunto che entrambi i paesi sono molto seri sulle misure che stanno prendendo e che stanno attraversando un momento difficile. (Nys)