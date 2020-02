Coronavirus: autorità Usa, per arrivare a un vaccino ci vorrà almeno un anno

- Nonostante negli Stati Uniti si stia già lavorando a un vaccino, per arrivare ad averne uno che possa essere usato sulla popolazione ci vorrà ancora un anno o un anno e mezzo. Lo ha detto l’immunologo Anthony Fauci, a capo del National Institutes of Health (Nih), l’agenzia Usa che si occupa di sanità. Fauci ha ricordato che in questo momento si può prevenire la diffusione del virus lavorando sul contenimento e sulle norme di igiene. Infinite Fauci ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno studiando possibili combinazioni di medicinali per poter trattare il virus e diminuire il suo impatto sui malati. (Nys)