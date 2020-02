Coronavirus: Speranza, serve collaborazione governo-opposizioni, non è momento protagonismo

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell'informativa sul coronavirus Covid-19 nell'Aula di Montecitorio, ha affermato: "Serve un rapporto chiaro e limpido di sinergia istituzionale fra chi ha la responsabilità del governo nazionale e chi, all'opposizione in parlamento, guida una parte significativa delle regioni italiane. Serve una solida collaborazione con un'asse di comando chiaro e determinato: non è il momento di localismi, di inutili egoismi, di divisioni o di particolarismi". Per il ministro "una leale collaborazione istituzionale è necessaria per battere il coronavirus".(Rin)