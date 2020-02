Energia: Wsj, governo Usa ha messo a tacere dubbi su regole di sicurezza meno severe su trivellazioni petrolio

- Il direttore del Bureau of Safety and Environmental Enforcement (Bsee), Scott Angelle, avrebbe fatto pressioni su alcuni funzionari per eliminare una serie di loro dubbi dai documenti in cui l’agenzia chiedeva di alleggerire le regole sulla sicurezza nelle piattaforme offshore. Lo scrive il “Wall Street Journal” citando fonti anonime all’interno dell’agenzia Usa che si occupa di sicurezza nelle perforazioni offshore. I documenti sono poi stati rivisti, togliendo i passaggi non graditi, senza fare alcun riferimento alla richiesta di modifica voluta da Angelle. Una coalizione di gruppi ambientalisti, tra cui il Sierra Club e il Natural Resources Defense Council, ha fatto causa a Bsee sostenendo che l’agenzia “non è riuscita a fornire alcuna buona ragione o base razionale per cambiare" la regola originale di controllo dei pozzi, approvata nel 2016. Il “Wsj” fa notare che il disastro della Deepwater Horizon - in cui nel 2010 morirono 11 persone - è stato causato da una valvola sicurezza che non ha resistito alla pressione. Le nuove regole prevedono minori controlli proprio su queste valvole. (Nys)