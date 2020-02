Usa: Milwaukee, ex dipendente licenziato spara in birrificio e uccide sette persone

- Sette persone sono state uccise in una delle peggiori sparatorie della storia del Wisconsin: la sparatoria è avvenuta nella città di Milwaukee nelle vicinanze del campus del produttore di birra Usa, MillerCoors. I numeri sono stati confermati dalla polizia e dal sindaco della città, Tom Barrett, in una conferenza stampa con i giornalisti locali. Anche l’uomo che ha sparato è morto: la polizia, sostiene il network tv “Abc”, ha fatto sapere che si tratta di un ex dipendente del birrificio licenziato. Non è chiaro se ci sono altri feriti o morti. Nel frattempo diverse altre aziende sono state chiuse dalla polizia, compresa la sede di Harley-Davidson.(Nys)