Coronavirus: Speranza, l'Italia è più forte del Covid-19, abbassare bandierine di parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è più forte del coronavirus. Con queste parole il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha concluso la sua informativa sul Covid-19 nell'aula di Montecitorio. "Serve una relazione stretta tra governo e parlamento - ha affermato il ministro -. A rispondere all'emergenza deve essere tutto il paese e non una parte". In questo contesto, l'esponente del governo ha fatto appello anche alle forze di opposizione affinché operino in un clima di collaborazione con l'esecutivo. "Bisogna abbassare le bandierine di parte - ha sottolineato - per privilegiare gli interessi generali". Nel corso del suo intervento, Speranza ha rivolto un ringraziamento a chi, in prima linea, sta lavorando per contenere l'emergenza. "Grazie alle donne e agli uomini che da giorni senza sosta stanno fronteggiando l'emergenza", ha affermato il ministro. Alle sue parole è seguito un lungo applauso dell'Aula. (segue) (Rin)