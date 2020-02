Coronavirus: guarita coppia cinese allo Spallanzani, Zingaretti esprime soddisfazione

- Tutti i pazienti ricoverati dal 29 gennaio all'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sono guariti dal coronavirus. In particolare, ieri, per la prima volta, sono risultati negativi i test effettuati sulla coppia cinese, i primi casi positivi sul territorio. La donna è stata trasferita oggi dalla rianimazione in reparto in condizione cliniche in chiaro miglioramento. Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue con successo la riabilitazione. Sabato è stato dimesso, perché negativo e in ottima salute, il ricercatore italiano che era in isolamento alla Città militare della Cecchignola prima di essere trasferito allo Spallanzani. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, commenta con soddisfazione: "Un’ottima notizia: anche la donna cinese ricoverata allo Spallanzani non è più affetta dal Covid19 - scrive su Twitter il governatore -. Dopo il marito cinese e il ricercatore italiano sono quindi tutti guariti i pazienti nel Lazio. Bene così. Niente panico ma unità e collaborazione". (segue) (Rer)