Coronavirus: Procura Lodi, piena solidarietà a sanitari ospedale Codogno, sono vittime dell'eventuale reato commesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte della Procura di Lodi "vi è piena solidarietà per quei sanitari dell'ospedale di Codogno che sono da considerarsi vittime dell'eventuale reato commesso e che ancora oggi stanno encomiabilmente resistendo alle restrizioni imposte dalle autorità sanitarie". È quanto viene affermato in una nota l'ufficio del pubblico ministero di Lodi. "L'indagine - si legge ancora - è d'altronde volta, in principalità, all'individuazione delle posizioni di garanzia alle quali era connesso l'obbligo di applicare la massima cautela nella gestione della struttura dopo la scoperta del contagio".(Rem)