Usa: campagna di Donald Trump fa causa al New York Times

- La campagna del presidente Usa, Donald Trump, ha fatto causa per diffamazione al quotidiano "New York Times" per un articolo di opinione, sostenendo che il giornale di New York avrebbe pubblicato un articolo con informazioni false con lo “scopo intenzionale” di danneggiare le possibilità di rielezione di Trump quest'anno. L’articolo, pubblicato a firma di Max Frankel il 27 marzo del 2019, secondo la campagna di Trump presenta come “un fatto accaduto” il rapporto segreto tra Trump e la Russia. La causa parla di milioni di dollari di danni, ma non definisce la somma con cui il "Nyt" dovrebbe risarcire Trump. Un portavoce del quotidiano ha dichiarato: “La campagna di Trump si è rivolta ai tribunali per cercare di punire un autore di opinioni per avere espresso un'opinione che ritengono inaccettabile”.(Nys)