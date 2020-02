Lavoro: Gribaudo (Pd), combattere part time involontario e precarietà donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice capogruppo del Pd alla Camera Chiara Gribaudo denuncia che "il lavoro part-time per le donne, anziché uno strumento di conciliazione vita-lavoro, è diventato uno strumento che le impoverisce, svilendo le loro aspirazioni lavorative e di reddito". Quindi, Gribaudo incalza in una nota: "Dobbiamo assolutamente combattere il part-time involontario e l'ingiustificata precarietà delle donne, anche delle più istruite, che emerge dal quadro pubblicato da Istat. E' evidente che se gli strumenti di conciliazione finiscono per essere utilizzati dalle imprese per estremizzare la flessibilità, allora sono gli strumenti di 'condivisione' dei carichi familiari a non essere sufficienti e a risentirne sono anche i redditi delle donne: ce lo ha ricordato oggi, in audizione sul ddl per la parità salariale, Linda Laura Sabbadini. Se non si agisce dal lato della trasparenza nelle retribuzioni, dei congedi parentali e della maternità in modo da equiparare per le aziende e in famiglia il ruolo di lavoratrici e lavoratori, non arriveremo mai davvero alla parità sul luogo di lavoro. Serve passare dalla conciliazione alla condivisione delle responsabilità - conclude l'eponente del Pd -, e serve farlo urgentemente".(Com)