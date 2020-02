Coronavirus: D'Incà, ci rialzeremo presto

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, dopo il via libera di Montecitorio al decreto sul coronavirus, scrive su Twitter: "Approvato alla Camera il ddl sul coronavirus con 462 voti favorevoli. La settimana prossima approderà in Senato. Il Paese - sottolinea - sta facendo fronte a questa emergenza in maniera responsabile e coesa. Ci rialzeremo presto". (Rin)