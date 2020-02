Coronavirus: Russia, ministero Esteri sconsiglia cittadini di viaggiare in Italia, Corea del Sud e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai propri cittadini di astenersi dal viaggiare in Italia, Corea del Sud e Iran, gravemente colpiti dall'epidemia di coronavirus (Cpvid-19). “In relazione allo scoppio della nuova infezione da coronavirus nella Repubblica di Corea, nella Repubblica islamica dell'Iran e in diverse regioni della Repubblica italiana, e al fine di impedirne la diffusione sul territorio della Federazione Russa, il ministero degli Esteri russo raccomanda ai cittadini russi astenersi temporaneamente dal recarsi nei tre paesi, a meno che non sia estremamente urgente”, ha affermato il ministero in una nota, in cui si invitano tutti i cittadini russi che si trovano attualmente nei tre paesi a comunicare le loro generalità e i loro contatti tramite e-mail alle rispettive ambasciate. Secondo le ultime stime aggiornate, il virus Covid-19 ha contagiato più di 81.200 mila persone in tutto il mondo con un bilancio delle vittime stimato ad oltre 2.750. In Italia si registrano 400 contagiati e 12 morti. (Rum)