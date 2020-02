Coronavirus: Gregori (Pd), da Italia contromisure più importanti

- "Siamo il Paese che sta facendo più controlli e che ha preso le contromisure più importanti per combattere il coronavirus: l'Italia è sicura". Lo dichiara, in una nota, Augusto Gregori del Pd. "L'eccesso di allarmismo verso l'Italia rischia di provocare gravi, gravissimi danni alla nostra economia. Le nostre meravigliose città, i nostri borghi, i nostri mari e le nostre montagne, sono da secoli meta di visitatori che vengono da ogni parte del mondo per ammirare i capolavori dell'uomo e della natura - aggiunge Gregori -. Il turismo riveste un ruolo fondamentale per l'economia e per lo sviluppo dell'Italia, non solo delle aree urbane ma anche di quelle zone che proprio grazie ai turisti stanno rinascendo. Non dobbiamo permettere che centinaia di imprese e migliaia di operatori del settore corrano il rischio di rimanere senza lavoro a causa di una pandemia di allarmi. Ora dobbiamo tutelare e rilanciare la produzione e il turismo, senza sottovalutare la situazione ma rimanendo uniti e avendo fiducia nelle istituzioni e nella scienza. In Italia c'è un unico grande pericolo ed è lo stesso da sempre: rimanere contagiati dalla bellezza, dalla storia e dalla cultura che il nostro Paese rappresenta e diffonde da millenni in tutto il mondo", conclude l'esponente Pd. (Com)