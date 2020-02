Coronavirus: M5s, decreto risposta rigorosa, produrrà effetti positivi

- I deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali evidenziano che il decreto appena approvato alla Camera è "una risposta seria, rigorosa e necessaria all'emergenza coronavirus che stiamo affrontando. Non è la prima né la sola - affermano in una nota -, visto che il nostro Paese ha reagito prontamente alla diffusione del nuovo virus, ed è improntata su un unico, fondamentale, principio: la tutela della salute dei cittadini. Quello che diciamo da sempre, e cioè che la salute delle persone è la nostra priorità, lo stiamo dimostrando in questi giorni". Quelle contenute nel decreto, continuano i parlamentari M5s, "sono misure forti, è vero, che richiedono anche dei sacrifici alle persone, in particolare a quelle che vivono nelle 'zone rosse', ma vanno tutte nella direzione di prevenire il più possibile nuovi contagi, dunque nella direzione dell'interesse nazionale". Per poi aggiungere: "Abbiamo previsto anche interventi in campo economico con un prossimo decreto del Mef per evitare ripercussioni eccessive e siamo convinti che tutto questo produrrà effetti positivi nelle prossime settimane. Questo è un momento in cui tutto il Paese deve essere unito e collaborare per combattere una battaglia che ci riguarda tutti da vicino: psicosi e allarmismo, oltre a non essere giustificati dall'entità del nuovo virus, sono dannosi, così come dannose sono le polemiche strumentali. Andiamo avanti uniti- conclusono -, per il bene della collettività intera". (Com)