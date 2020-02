Coronavirus: Regione Lazio, Zingaretti firma ordinanza su prevenzione

- Il governatore, Nicola Zingaretti, ha firmato l’ordinanza della Regione Lazio "misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica". (Com)