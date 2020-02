Milleproroghe: Romano (M5s), ok misure di sostegno a reddito aree crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle Iunio Valerio Romano, dopo il via libera al Senato al decreto Milleproroghe, evidenzia come il provvedimento preveda "un pacchetto di misure di sostegno al reddito per i lavoratori delle aziende in crisi di Campania, Puglia e Veneto". In particolare, spiega in una nota, "19 milioni per il 2020 di fondi all'ex Ilva, 20 milioni di euro per i lavoratori del settore call center, come ad esempio Almaviva, e ammortizzatori sociali per 12 mesi per le imprese che si trovano nelle aree di crisi industriale di Campania e Veneto, come ad esempio l'area industriale di Venezia-Porto-Marghera. Parliamo di migliaia di lavoratori che da mesi vivono una situazione di incertezza ma che grazie a queste risorse possono tirare un sospiro di sollievo, in attesa di soluzioni definitive". (segue) (Com)