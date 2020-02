Milleproroghe: Romano (M5s), ok misure di sostegno a reddito aree crisi (2)

- Il governo, rimarca il senatore, "è dalla parte di lavoratori e aziende e sta lavorando senza sosta a individuare misure a tutela dei posti di lavoro e delle imprese. Ancora una volta questo governo sta dando prova di serietà e senso di responsabilità. Lo dimostrano le tempestive misure a tutela della salute pubblica e del sistema Paese, varate ieri dal Consiglio dei ministri per l'emergenza Coronavirus, una prima e importante risposta per le popolazioni delle aree interessate". Nel corso della seduta, l'Aula ha approvato anche un ordine del giorno, a firma Romano, che impegna l'esecutivo a valutare l'opportunità di confermare lo stanziamento di 28 milioni per il corretto funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad integrarlo di ulteriori 42 milioni, "per consentire all'Agenzia di operare un'efficace ed efficiente azione di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, come da più parti auspicato". (Com)