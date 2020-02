Coronavirus: Speranza, l'Italia è più forte del Covid-19, abbassare bandierine di parte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso a medici, infermieri, Protezione civile, volontari, forze dell'ordine e amministratori e ai cittadini coinvolti dalle misure di prevenzione più dure. Grazie per la collaborazione, questa sfida si può vincere insieme", ha aggiunto il ministro. In merito alle strategie per arginare il contagio, il titolare del dicastero di viale Ribotta ha sottolineato la necessità di fare affidamento sul parere dei medici specializzati nel settore. "Dobbiamo fidarci dei nostri scienziati - ha precisato -. Sono loro che lavorano alla ricostruzione della catena del contagio. L'isolamento dei contagiati - ha spiegato ancora Speranza - è l'unica strada che garantisce efficacemente la riduzione della diffusione del virus. Il lavoro fatto in questi giorni ha avuto l'obiettivo di isolare i casi positivi e tracciare i contatti stretti". Per quanto riguarda l'aspetto economico, il ministro ha precisato che il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri "stanno lavorando ad un piano di rilancio per affrontare le ricadute economica dell'emergenza". (Rin)