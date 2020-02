Usa: corte stabilisce che amministrazione Trump può trattenere fondi da "città santuario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d'appello federale degli Stati Uniti ha dichiarato che il dipartimento di Giustizia può rifiutare di assegnare sovvenzioni da un programma federale ai governi locali delle cosiddette “città santuario”, le città e gli Stati che proteggono dalla polizia federale gli immigrati senza permesso di soggiorno. La decisione dei giudici della Corte d'appello del Secondo circuito rappresenta una sconfitta per la città di New York e sette stati: Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Jersey, New York, Virginia e Washington che avevano fatto causa al dipartimento di Giustizia Usa. Nel 2017 il presidente Donald Trump aveva firmato un ordine esecutivo per trattenere fondi federali dagli Stati che hanno resistito ad aiutare i federali nel far rispettare le leggi sull'immigrazione. (Nys)