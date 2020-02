Usa: compagnia gas del Massachusetts pagherà 53 milioni di dollari per esplosioni del 2018

- L'utility del gas Columbia Gas of Massachusetts ha accettato di dichiararsi colpevole e di pagare una multa da 53 milioni di dollari per liquidare le accuse per una massiccia serie di esplosioni e incendi avvenuti nel 2018 che ha ucciso una persona, ferito 22 e danneggiato decine di edifici. La compagnia, responsabile del disastro che aveva scosso la Merrimack Valley, ha accettato di dichiararsi colpevole di violazione delle norme federali sulla sicurezza dei gasdotti e venderà tutte le sue operazioni in Massachusetts. Delle perdite di gas avevano causato esplosioni e incendi che hanno avvolto nelle fiamme numerose case nelle cittadine di Lawrence, Andover e North Andover, danneggiando 130 strutture. (Nys)