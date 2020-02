Coronavirus: domani Speranza e Di Maio a incontro informativa coronavirus a Stampa estera

- Domani alle ore 10.30 presso l'associazione Stampa estera in Via dell'Umiltà, 83/C a Roma, si terrà una informativa sull'emergenza Coronavirus (Covid-19), al fine di trasmettere con la massima trasparenza informazioni corrette ed aggiornate sul reale impatto del Coronavirus in Italia.Lo ha reso noto il Ministero della Salute. All'incontro interverranno il ministro della Salute, Roberto Speranza, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito. (Ren)