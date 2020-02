Campania: Oddati (Pd), al lavoro per alleanze ampie, fiducia in partito locale

- "Un incontro tra il segretario del Pd e il sindaco di Napoli, peraltro richiesto, è una cosa del tutto normale. Dell'incontro erano ovviamente informati sia il presidente De Luca che il segretario del Pd napoletano. Come è del tutto naturale si è analizzato l'ottimo risultato ottenuto nel collegio senatoriale di Napoli e ragionato sulle prossime scadenze". Lo ha dichiarato in una nota Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd. Oddati ha aggiunto: "La posizione del Pd è nota ed è stata ben rappresentata dal segretario metropolitano Marco Sarracino. Siamo pronti a discutere con le forze che compongono il governo nazionale per realizzare alleanze larghe, sapendo che il nostro giudizio sull'operato del presidente della regione è molto positivo e la direzione regionale del partito si è già espressa unitariamente sulla sua ricandidatura. Del rapporto con esperienze locali si occuperanno il partito regionale e il partito napoletano".(Ren)