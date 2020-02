Coronavirus: Borrelli (Protezione civile), 12 morti e 400 contagiati, attenzione alle fake news

- Sono 374 le persone contagiate dal coronavirus Covid-19 in Italia. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del virus in Italia. Rispetto ai dati di ieri pomeriggio sul numero dei contagiati, c'è stato "un incremento di 26 unità". Nel corso del suo intervento, Borrelli ha commentato la notizia della guarigione dei due cittadini cinesi ricoverati all'istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. "I due coniugi cinesi ricoverati allo Spallanzani sono guariti dal coronavirus - ha affermato il capo della Protezione civile - Abbiamo tre guariti su tre contagiati nel Lazio ed è una cosa buona". In merito ai controlli aeroportuali e portuali messi in campo per arginare l'emergenza, Borrelli ha dichiarato che "sono stati controllati oltre 2,8 milioni di persone e domani credo che arriveremo poco sopra i 3 milioni". Per quel che riguarda la diffusione geografica del Covid-19, il responsabile della Protezione civile ha spiegato che "in Lombardia i casi sono 258 ; in Veneto 71; in Emilia 47; in Piemonte 3; nel Lazio 3 positivi, tutti guariti; in Sicilia 3; in Toscana 2; in Liguria 11 e a Bolzano uno". In riferimento agli 11 casi riscontrati in Liguria, alla Protezione civile risulta che "sono concentrati e fanno parte di una comitiva" e pertanto, secondo Borrelli, non costituirebbero "un nuovo focolaio". Borrelli ha infine evidenziato che per contrastare efficacemente la diffusione del virus "bisogna fare attenzione alle fake news e affidarsi ai canali ufficiali". (Rin)