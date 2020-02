Coronavirus: Bonaccini chiederà al governo tre misure per Emilia Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono le tre misure che il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, chiederà al governo per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza Coronavirus e sulle quali intenderà confrontarsi con il presidente del consiglio, Giuseppe Conte. Bonaccini in una nota ha spiegato: "Occorre definire subito gli strumenti normativi e le risorse finanziarie necessarie a contrastare l’impatto dell’emergenza sul sistema delle imprese e sull’occupazione, per tutelare produzioni e lavoro. Abbiamo aziende costrette a chiudere o sospendere la propria attività perché una parte significativa del personale è messa in quarantena. Per queste aziende fermarsi significa non rispettare impegni contrattuali, avere problemi con banche e fornitori, non poter pagare gli stipendi”. Quindi Bonaccini ha aggiunto: "Poiché siamo nella fase finale del cosiddetto quinquennio mobile per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria e molte imprese hanno esaurito il contatore, è necessario un provvedimento strutturale per riaprire l’accesso agli ammortizzatori sociali. E abbiamo problemi con le piccole e le micro-imprese, per le quali è necessario accedere alla cassa in deroga”. (segue) (Ren)