Coronavirus: Bonaccini chiederà al governo tre misure per Emilia Romagna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo Bonaccini ha chiesto al governo tre provvedimenti immediati. I primi due sugli ammortizzatori sociali, "perché si valuti l’opportunità di azzerare i contatori della Cassa integrazione guadagni e la possibilità di sbloccare le risorse non spese della Cassa in deroga, per assicurare continuità di reddito ai lavoratori"; il terzo affinché il governo metta in campo strumenti immediati per l’accesso al credito da parte delle aziende per impedire crisi di liquidità”. C’è infine, per Bonaccini: “un fattore altrettanto strategico, che riguarda la nostra presenza nel mondo e del mondo in Italia: da un lato quindi la presenza sui mercati esteri e dell’internazionalizzazione delle nostre imprese, soprattutto in Regioni con una capacità di export fra le più elevate in Europa, dall’altro i flussi turistici nel nostro Paese”. (Ren)