Messico: invetsimenti produttivi all'estero, 10,2 miliardi di dollari nel 2019

- Nel 2019 le imprese messicane hanno investito all'estero un totale di 10 miliardi e 228 milioni di dollari, il 32,6 per cento in più rispetto all'anno precedente. Lo riporta il quotidiano "El Financiero" rilanciando i dati della bilancia dei pagamenti elaborata dalla banca centrale (Banxico). Su tratta del flusso di capitale produttivo all'estero più corposo dal 2015, giunto al termine di tre anni di espansione nonostante il clima di "incertezza" che attraversa lo scenario economico internazionale. Secondo quanto riferiva la settimana scorsa il ministero dell'Economia, nel 2019 il Messico ha ricevuto un totale di 32,921 miliardi di dollari di investimenti esteri diretti, in aumento del 4,2 per cento sull'anno precedente. Il dato - il migliore dal 2013 - è il saldo tra i 41,9 miliardi di flussi in entrata contro gli 8,9 miliardi in uscita. (segue) (Mec)