Messico: invetsimenti produttivi all'estero, 10,2 miliardi di dollari nel 2019 (2)

- Nel rapporto, compilato sul registro nazionale degli investimenti esteri e pertanto passibile di aggiornamenti con l'arrivo di altri dati, si segnala che i fondi sono in gran parte (il 53,1 per cento) dovuti a reinvestimento di utili, seguiti dal 39 per cento di nuovi investimenti e dai trasferimenti tra compagnie (7,9 per cento). Soldi che provengono da 4.353 società con partecipazione di capitale straniero, 3.776 fondi fiduciari e 27 persone giuridiche extraterritoriali. La maggior parte dei soldi, il 36,8 per cento, proviene dagli Stati Uniti, seguiti dalla Spagna (12,1 per cento), dal Canada (9,7 per cento) e dalla Germania (9,2 per cento). Al quarto posto c'è l'Italia, con un 4,5 per cento del totale degli investimenti esteri realizzati nel paese nordamericano. Il 42,5 per cento delle risorse è finito nel settore manifatturiero, ben più del 15,3 per cento versato nel comparto finanziario e assicurativo. Il 9,7 per cento va ad attività di commercio mentre ai media di massa come al comparto minerario finiscono il 5,5 per cento del capitale in arrivo. Creazione di energia elettrica, acqua e gas raccolgono il 3,8 per cento dei fondi. (segue) (Mec)