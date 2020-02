Messico: invetsimenti produttivi all'estero, 10,2 miliardi di dollari nel 2019 (3)

- Nel 2019, il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha deciso di chiudere l'attività della ProMexico, l'agenzia governativa di promozione degli investimenti, dirottando le risorse ad altre dipendenze. La Legge sugli investimenti esteri in Messico punta a creare un quadro legale per rendere attrattivi gli investimenti, pur stabilendo alcuni paletti alla presenza di capitale straniero. La normativa precisa quali attività possono essere sviluppate da investitori stranieri, le condizioni per possedere il cento per cento del capitale di società messicane, e i settori nei quali superare percentuali prefissate di investimenti sul totale necessitano di specifiche autorizzazioni. Circa il 95 per cento degli investimenti esteri, riassume il quotidiano "El Economista", non ha bisogno di approvazione del governo. Gli investimenti che la richiedono, ma che non eccedono i 165 milioni di dollari, la ottengono in automatico. (segue) (Mec)