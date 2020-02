Messico: invetsimenti produttivi all'estero, 10,2 miliardi di dollari nel 2019 (4)

- Nel 2019 il paese ha strappato alcune importanti scommesse, soprattutto nel settore manifatturiero. General Motors ha investito 850 milioni di dollari nello stabilimento di San Luis de potosì per la produzione della Onyx. Nissan Messico ha versato 278 milioni di dollari per l'assemblaggio di una linea di vetture come la Versa. Volkswagev ha ribadito l'impegno a investire 2,5 miliardi di dollari nello stabilimento di Puebla entro il 2020, mentre Toyota ha concluso il versamento di 700 milioni di dollari, anticipato nel 2017, per la fabbrica di Guanajuato dedicata alla produzione del Tacoma. Il comprato ha incassato anche il miliardo e 6000 milioni di dollari della spagnola Gestamp per la produzione di telai a San Luis de Potosì. (Mec)