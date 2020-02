Coronavirus: Salvini scrive a Conte, urgenti misure per turismo e cultura

- Il leader della Lega Matteo Salvini manda un'altra lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per "ribadire l’urgenza di provvedimenti per aiutare gli operatori del turismo e della cultura". In un post su Facebook, Salvini auspica la "sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e delle imposte per chi lavora in questi settori, riduzione delle aliquote Irap, Irpef e Iva, azzeramento della tassa di soggiorno, accesso agevolato per le imprese agli ammortizzatori sociali. Per il settore culturale - aggiunge il segretario della Lega - dev'essere valutata anche la riapertura di musei e biblioteche (idea che il sindaco di Milano ha condiviso)". Salvini, inoltre, aggiunge, di aver spiegato a Conte "che l’Italia va difesa, anche con l’adozione di protocolli e linee guida standard uniformi per affrontare il virus. Diversamente, il nostro Paese rischia di essere penalizzato ingiustamente". (segue) (Rin)