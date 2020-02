Coronavirus: Salvini scrive a Conte, urgenti misure per turismo e cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella missiva che Salvini pubblica sulla sua pagina social, nel dettaglio, sollecita, appunto, al premier e a tutto il governo "misure economiche urgenti da adottare in particolare per il Turismo e per la Cultura, due settori particolarmente danneggiati dall'emergenza". In un passaggio della lettera scrive: "Il patrimonio culturale, artistico e ambientale è per l'Italia massima espressione di prestigio e reputazione nel mondo, oltre a rappresentare una quota rilevante del Pil nazionale. In questo momento, purtroppo, rischiamo dunque di essere colpiti in alcuni dei settori più importanti e vitali". Quindi, prosegue: "Servono misure concrete e un'azione mirata per una informazione corretta e completa: la necessità di un controllo rigoroso, anche delle frontiere, per evitare la rapida diffusione della malattia non può farci dimenticare che la situazione non riguarda solo il nostro Paese, ma anche l'Europa e lo scenario mondiale. A tal proposito - aggiunge - occorrerebbe sollecitare, a livello internazionale, l’adozione di protocolli standard e linee guida uniformi per tutti i Paesi così da evitare che l’Italia risulti discriminata da un’azione unilaterale di contenimento e monitoraggio del virus. Non possiamo accettare di essere trattati come il Lazzaretto del vecchio Continente". Infine, il leader del Carroccio riserva una critica al commissario europeo Paolo Gentiloni, dicendosi sorpreso per la sua "apparente timidezza", dato che al momento non si ha riscontro "circa misure concrete che la Commissione intenda adottare per aiutare il nostro Paese". (Rin)