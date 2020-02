Lavoro: Fp Cgil, sospeso presidio lavoratori Croce Rossa, sbloccati alcuni pagamenti

- Il sindacato Fp Cgil annuncia la sospensione del presidio di domani dei lavoratori della Croce Rossa, poiché sono stati sbloccati alcuni pagamenti. "Dopo la protesta dello scorso venerdì e un primo segnale da parte dell’Amministrazione circa lo sblocco dei pagamenti, erogata il 20 febbraio la mensilità di novembre, sono stati effettuati questa mattina i bonifici dello stipendio di dicembre ai dipendenti e parte dei compensi arretrati ai lavoratori libero professionisti - spiega, in una nota, Fp Cgil -. C'è l'impegno a corrispondere la mensilità di gennaio questo venerdì, ed è atteso e per la prossima settimana lo stipendio dei lavoratori della Gem, ditta che opera all'interno del Centro educazione motoria". (segue) (Com)