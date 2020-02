Lavoro: Fp Cgil, sospeso presidio lavoratori Croce Rossa, sbloccati alcuni pagamenti (2)

- "Il presidio dei lavoratori e delle lavoratrici della Croce Rossa - Comitato area metropolitana di Roma inizialmente programmato per domani è sospeso - continua la Fp Cgil di Roma e Lazio -: ma l'attenzione resta alta. Vogliamo certezze e continuità sulla piena regolarità dei pagamenti, obbligo fondamentale dei datori di lavoro. Ci sono intere famiglie in difficoltà da mesi, non accettiamo che i lavoratori paghino le inefficienze del sistema. Nel sistema degli appalti dei servizi sanitari – prosegue il sindacato - i lavoratori del settore sono l’anello debole, i primi a pagare per le inefficienze e le mancanze del sistema. Siamo certi che il Comitato rispetterà gli impegni presi ma, se sarà necessario, riprenderemo la mobilitazione fino ad avere piena garanzia almeno della regolarità dei compensi. C’è già chi ha lasciato il lavoro per questo. In un momento in cui ci si sta rendendo conto di quanto essenziale sia il servizio pubblico, e si rinforza la necessità di avviare un percorso straordinario di nuove assunzioni, che si accompagni anche alla progressiva reinternalizzazione dei servizi, dobbiamo lottare con forza per garantire chi oggi e ogni giorno svolge un servizio pubblico, senza gli stessi diritti e le stesse tutele di chi opera - conclude il sindacato - alle dirette dipendenze delle strutture sanitarie pubbliche". (Com)