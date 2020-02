Coronavirus: Bordoni (Lega), da considerare a Roma sospensione tassa soggiorno per 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'emergenza Coronavirus, un incentivo da prendere in seria considerazione potrebbe essere la sospensione della tassa di soggiorno per tutto l'anno 2020. Lo afferma, in una nota, il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier, Davide Bordoni. "Nell'emergenza Coronavirus, tra le diverse proposte fatte dalla Lega per un immediato supporto a commercio e imprese, sosteniamo l'invito del coordinatore romano Claudio Durigon rivolto alla sindaca Raggi per un tavolo permanente con le associazioni legate al turismo della Capitale o collegate all'indotto - aggiunge Bordoni -. Le ripercussioni sono già in atto perché, al di là della chiamata all'unità nazionale, il Governo con evidenti errori nella comunicazione di questa crisi ha innescato forti timori nei Paesi esteri. Su marzo e aprile è già altissima la percentuale di prenotazioni cancellate. Dobbiamo tornare subito a rassicurare i turisti e rimettere in moto un settore vitale per Roma che non può subire battute d'arresto simili. Un incentivo da prendere in seria considerazione potrebbe essere la sospensione della tassa di soggiorno per tutto l'anno 2020. Siamo aperti al dialogo con la maggioranza M5s per fronteggiare - conclude Bordoni - le ricadute dell'emergenza sanitaria sull'economia e sul turismo della Capitale". (Com)