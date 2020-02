Coronavirus: Germania, nuovo caso confermato in Baden-Wuerttemberg

- È un 32enne del circondario di Rottweil in Baden-Wuerttemberg il 23mo caso di infezione da coronavirus confermato in Germania. Come riferisce il quotidiano “Bild”, l'uomo era tornato con i propri familiari in Germania il 23 febbraio scorso dopo un viaggio nell'area in quarantena nella provincia di Lodi. L'infetto è ora ricoverato in isolamento. Risultati negativi agli esami medici, la moglie e il figlio sono in isolamento presso la propria abitazione. (segue) (Geb)