Coronavirus: cancelliere austriaco Kurz, in stretto contatto con governi di Italia e Germania

- L'Austria continuerà a collaborare con l'Italia e la Germania per combattere la diffusione del coronavirus in Europa. Lo ha affermato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che ha tenuto oggi una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, e con il cancelliere tedesco Angela Merkel. "Continueremo a lavorare a stretto contatto con l'Italia e la Germania per coordinarci ancora più attivamente e prendere tutte le misure necessarie per proteggere il più possibile la popolazione", ha scritto Kurz su Twitter. Ieri sono stati registrati i primi due casi di coronavirus in Austria, al confine con l'Italia. Secondo le ultime stime aggiornate, il virus Covid-19 ha contagiato più di 81 mila persone in tutto il mondo con un bilancio delle vittime stimato ad oltre 2.700. In Italia si registrano 400 contagiati e 12 morti. (Res)