Golfo: segretario di Stato Usa Pompeo a colloquio con l'omologo del Qatar

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha avuto oggi una conversazione telefonica con il vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman al Thani, con il quale ha discusso dei rapporti bilaterali, degli sviluppi regionali e delle politiche dell'Iran. Lo riferisce in una nota il portavoce del capo della diplomazia statunitense, Morgan Ortagus. I due, fa sapere quest'ultimo, hanno condiviso l'importanza dell'unità dei paesi del Golfo come elemento cruciale per la stabilità della regione. Pompeo ha ringraziato l'omologo qatariota per la cooperazione tra i due paesi su una serie di questioni, in particolare a proposito della mediazione offerta da Doha ai colloqui di pace sull'Afghanistan con i talebani.(Res)