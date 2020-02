Coronavirus: Regione Lombardia, dipendente sottoposto ad accertamenti non è tecnico Unità di crisi

- Regione Lombardia, in una nota, smentisce le notizie diffuse da alcuni organi di stampa: "Il dipendente regionale sottoposto ad accertamenti sanitari non è in forza all'assessorato al Welfare e non è un tecnico dell'Unità di crisi che sta coordinando l'emergenza Coronavirus". (com)