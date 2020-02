Lombardia: Bolognini, aggiornati requisiti per i nidi, maggiore flessibilità e qualità servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia Stefano Bolognini, in una nota si dice soddisfatto del parere favorevole della Commissione sanità sul Par 62, che ne aggiorna i requisiti. "Sono soddisfatto del parere positivo espresso oggi dalla Terza commissione consiliare sull'aggiornamento dei requisiti per gli asili nido. Molti dei nodi che erano sul tavolo, come quello sui volontari, o sul rapporto tra bambini ed educatori, sono stati sciolti. Nonostante alcune polemiche strumentali, si è prodotto un testo che, in quasi tutte le sue parti, vede un orientamento comune e condiviso", spiega l'assessore. "Nella delibera - aggiunge - sono stati inseriti elementi di flessibilità per andare incontro alle esigenze dei genitori e delle famiglie, mantenendo allo stesso livello la già elevata qualità del servizio che offriamo". "Preciso - aggiunge Bolognini - che non ho mai inteso la figura del volontario come priva di titoli o sostitutiva del personale. Confermo che l'importanza dell'asilo nido è quella di rispondere alle esigenze dei piccoli assolvendo i compiti di cura ed educazione, e di promozione della conciliazione dei tempi lavoro coi tempi famiglia". "Questa delibera - chiarisce l'assessore - non affronta il tema dello 0-6 quale sistema unitario di servizi per l'infanzia, ai sensi della normativa nazionale. Una disposizione peraltro che è ancora in fase di iniziale attuazione ed è carente di importanti disposizioni attuative, oltre che delle necessarie coperture finanziarie da parte dello Stato". "Colgo l'occasione - conclude - per ringraziare tutte le parti per il confronto costante e proficuo sul tema. Sottolineo, ancora una volta, l'attenzione e la cura manifestate da Regione Lombardia, è un tema che mi sta molto a cuore, per migliorare continuamente i servizi orientati alle famiglie e ai loro figli più piccoli". (com)