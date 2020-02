Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, giovedì 27 febbraio, Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della III Commissione, la I Commissione, la VI Commissione e la Commissione Legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi. Odg: Approfondimento Interpellanza "Settimo capitolo de 'Il minisuk di corso Racconigi: l'inerzia dell'Amministrazione mi fa passare la voglia di pensare ad un titolo piu' originale".Ore 15 - Combo, corso Regina Margherita 128: l'assessora alla Cultura partecipa al Convegno 'Creatività e pratiche indipendenti torinesi' all'interno del progetto 'Trasloco'Ore 18 - Circoscrizione 4, Via Servais, 5 (angolo corso Montegrappa): la Commissione Decentramento incontra la Circoscrizione 4. Odg: Resoconto dei lavori della Commissione Decentramento, valutazione proposte. (segue) (Rpi)