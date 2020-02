Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

- .REGIONEGiuntaRoma, via Parigi 11, sede Cinsedo, l’assessore alla Sanità partecipa alla riunione della Conferenza delle RegioniOre 9.30, Santo Stefano Belbo, frazione Camo, Municipio, il presidente della Regione incontra il Consorzio del MoscatoOre 11.30, Torino, piazza Castello 165, Sala Stampa, il presidente della Regione e l’assessore allo Sport partecipano alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Little Tennis Champions”Ore 14, Torino, Strada Abbadia di Stura 200, il presidente della Regione visita l’AuroraOre 14.30, Belveglio (AT), via Alessandria 19, l’assessore ai Trasporti e Infrastrutture partecipa all’inaugurazione della mostra “Il coraggio di un sogno italiano: 60 anni dalla concreta utopia”, organizzata dal Mollificio AstigianoOre 16, Volpiano (TO), via Torino 16, il presidente della Regione e l'assessore all'Ambiente visita la Spea (azienda leader nella progettazione e realizzazione di macchinari automatici per il collaudo di microchip, Mems, schede e dispositivi elettronici)Ore 19, Leinì, Air Palace Hotel, il presidente della Regione partecipa alla festa annuale della Federazione piemontese di Tiro a Volo (segue) (Rpi)