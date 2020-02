Regione Lazio: consiglio approva dieci odg, a partire da gioco d’azzardo

- La seduta odierna del Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini, ha approvato dieci ordini del giorno relativi al "collegato", la proposta di legge regionale n. 194 del 31 ottobre 2019 "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione", approvata il 20 febbraio scorso. Come si legge sul sito del Consiglio regionale del Lazio, "dei 28 ordini presentati, altri tre oggi sono stati ritirati e i restanti 15 rinviati al pomeriggio di mercoledì 4 marzo. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ha fissato per la mattina dello stesso giorno una seduta straordinaria dedicata all’emergenza causata dal coronavirus. Dei dieci ordini del giorno approvati oggi, quattro sono stati presentati o comunque sottoscritti insieme da consiglieri sia di maggioranza che di opposizione. Si tratta di vari impegni richiesti al presidente e alla Giunta regionale su questioni affrontate durante l’esame del collegato, a partire da quella sul gioco d’azzardo patologico (Gap), oggetto di un ordine del giorno presentato da Marta Leonori e Rodolfo Lena del Pd e firmato da oltre 30 consiglieri di tutti i gruppi. Il documento - informa il Consiglio regionale - chiede al presidente della Regione e agli assessori competenti di sostenere le amministrazioni comunali per l’adozione del piano integrato triennale socio-sanitario per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da Gap. Un altro ordine del giorno, sottoscritto da una ventina di consiglieri di vari gruppi, impegna presidente e Giunta regionale ad aderire ufficialmente come Regione Lazio alla giornata mondiale sull’endometriosi e ad autorizzare l’illuminazione del palazzo istituzionale con luce gialla per la giornata del 28 marzo 2020". (segue) (Rer)