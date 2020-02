Regione Lazio: consiglio approva dieci odg, a partire da gioco d’azzardo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, l'Aula della Pisana ha approvato, "bipartisan", anche altri due ordini del giorno: uno presentato da Alessandro Capriccioli (+Europa Radicali), Roberta Lombardi (M5s), Marta Bonafoni (Lista civica Zingaretti), Paolo Ciani (Centro solidale-Demos), Daniele Ognibene (Leu) e Marco Vincenzi (Pd), che impegna il presidente della Giunta regionale a sostenere l’approvazione in Parlamento della proposta di legge di iniziativa popolare recante "Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari". Un altro, invece, sottoscritto da Devid Porrello (M5s), Marietta Tidei (Gruppo misto) e Gino De Paolis (Lista civica Zingaretti), che impegna presidente e Giunta regionale al mantenimento in essere dei soggetti di diritto pubblico o comunque partecipati da enti locali che svolgano il servizio di fornitura idrica a cavallo tra due o più ambiti fino alla definitiva regolamentazione degli ambiti di bacino idrografico. Il Consiglio ha approvato anche sei ordini del giorno su proposta di singoli gruppi o di un solo consigliere. Quello dei consiglieri del Misto, Marietta Tidei ed Enrico Cavallari, impegna presidente e Giunta regionale a potenziare la semplificazione dell’azione amministrativa, attraverso la riduzione della tempistica nella fase di esame e di approvazione delle varianti al Prg e l’attribuzione a Roma Capitale della funzione concernente l’approvazione di varianti urbanistiche. (segue) (Rer)