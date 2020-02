Regione Lazio: consiglio approva dieci odg, a partire da gioco d’azzardo (3)

- Tra gli ordini del giorno approvati, anche quattro presentati da consiglieri del Movimento 5 stelle, ben tre a firma di Marco Cacciatore: il primo impegna presidente e Giunta regionale a costituire un coordinamento interistituzionale per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico del territorio di Piana del Sole. Il secondo chiede "collaborazione istituzionale presso i ministeri competenti per la predisposizione di una circolare interpretativa che delinei in modo preciso e oggettivo tutte le condotte non penalmente rilevanti nell’ambito della filiera della canapa sativa light". Con il terzo odg di Cacciatore si impegnano "presidente e Giunta regionale a favorire progetti che convertano l’area dell’impianto Tmb Ama a Fidene-Salario in un polo con funzioni amministrative. Con il quarto ordine del giorno approvato, a firma di Francesca De Vito, si impegna la Giunta regionale "a formare gli operatori sanitari sulla lingua dei segni italiana o a fornire ai pronto soccorso tablet e servizi di video interpretariato professionale on line che consentano una comunicazione corretta tra personale medico e utenti". Infine, approvato anche un ordine del giorno presentato da Giuseppe Simeone (FI), con il quale si chiede al presidente della Regione "di mettere in atto una campagna di informazione per portare a conoscenza degli enti e delle strutture competenti e degli utenti interessati, nel più breve tempo possibile, i contenuti della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato una serie di atti amministrativi della Regione sull’obbligo di compartecipazione dell’utente o del comune alle prestazioni socio-sanitarie per la cura di patologie psichiatriche". (Rer)