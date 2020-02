Coronavirus: ok a decreto in Aula Camera con 462 sì e 2 no

Roma, 26 feb 20:10 - (Agenzia Nova) - Il decreto legge Coronavirus è stato approvato alla Camera con 462 voti favorevoli, 2 soli voti contrari e nessuna astensione. Il provvedimento passa quindi ora all'esame del Senato. (Rin)