Coronavirus: Ronzulli (FI), bene indagini su sciacallaggio siti e-commerce

- La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, in una nota esprime apprezzamento per le indagini della Procura di Milano sui casi dei prezzi di mascherine e disinfettante lievitati online. "Gli italiani sono un grande popolo e hanno sempre avuto la capacità di fare squadra e dimostrare enorme generosità e solidarietà - non sono a parole, ma con i fatti - nell'affrontare le emergenze. I casi di sciacallaggio in pieno caos Coronavirus, che ho fin da subito segnalato, rappresentano uno schiaffo a questo spirito e bene ha fatto la procura di Milano ad attivare la guardia di finanza per un monitoraggio dei prezzi di mascherine e disinfettanti sulle piattaforme di e-commerce nei giorni in cui è scoppiato l'allarme infezione e sui medesimi prodotti venduti ancora oggi, per lo più da ambulanti, con altissime maggiorazioni", commenta Ronzulli. "Speculazioni - conclude l'azzurra - tanto più spregevoli perché hanno fatto leva sulla paura e sul senso di protezione reciproca di ogni famiglia e di tante comunità". (com)