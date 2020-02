Brasile: Banca centrale riduce stima crescita Pil 2020 al 2,2 per cento, inflazione ancora al ribasso (2)

- Lo scorso venerdì 7 febbraio l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) aveva divulgato il dato dell'indice dei prezzi al consumo (Ipca), considerato valore ufficiale dell'inflazione in Brasile, relativo al mese di gennaio 2020. L'inflazione è cresciuta nel periodo dello 0,21 per cento. Si tratta del valore più basso per mese di gennaio dal lancio del Plano Real nel luglio 1994. A trainare verso il basso il valore dell'inflazione è stato il raffreddamento dei prezzi della carne bovina, i cui prezzi sono diminuiti del 4,03 dopo un aumento 18,06 per cento registrato a dicembre 2019. Nel complesso nell'ultimo mese dell'anno scorso l'inflazione era cresciuta dell'1,15 per cento, rappresentando circa un quarto del valore l'inflazione dell'intero anno 2019 chiuso a al 4,31 per cento, al di sopra del centro dell'obiettivo per l'anno, che era del 4,25 per cento. Si tratta tuttavia del valore di inflazione annuale più alto dal 2016, quando raggiunse il 6,39 per cento. (segue) (Brb)