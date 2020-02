Messico: Lopez Obrador, su lotta a criminalità pena di morte "non è una soluzione" (5)

- Per contrastare la violenza, il governo messicano punta ad attivare investimenti pubblici che permettano di creare occupazione, riducendo cause di emarginazione e disparità sociali, soprattutto nelle zone meno agiate del paese. Ha quindi creato un nuovo corpo di sicurezza - la Guardia Nazionale - cui spetta il compito di controllare con "professionalità" il territorio. Il personale, poco meno di 60mila elementi proveniente da altre forze di sicurezza e nuovi assunti, viene istruito per agire nel rispetto dei diritti umani e con meccanismi che dovrebbero allontanare possibili infiltrazioni criminali. Amlo ha inoltre lanciato un piano di contrasto alla corruzione su tutti i livelli, nella convinzione che una nuova stagione di moralità nella politica possa contribuire a ridurre il risentimento sociale e le occasioni di delinquenza. (segue) (Mec)